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Proyecto de Ley busca crear un sistema de protección a niños en redes sociales

José Causadias, director del Centro de Investigación Educativa de Panamá, explicó de qué manera las redes sociales pueden afectar el bienestar de los menores de edad, y exponerlos a la vulneración de su información personal. Indicó que hoy se busca legislar sobre esta materia con la discusión del proyecto de Ley 426 en la Asamblea Nacional, para crear un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en cuanto al entorno digital.