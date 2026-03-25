Panamá Entrevistas - 25 de marzo de 2026 - 08:44
Sectores rechazan propuesta de nuevo impuesto a viajeros en tránsito por Panamá
Sara Pardo, presidenta del Consejo Nacional de Turismo y Demetrio Maduro, presidente del Fondo de Promoción Turística (Promtur), advirtieron que existen países en la región que se van a aprovechar de acciones equivocadas como establecer un nuevo impuesto a viajeros en tránsito por Panamá. Aseguraron que en el último año se ha logrado atraer a Panamá cerca de 200 mil personas que antes no estaban entrando al país.