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Simulacro Nacional de Evacuación pondrá a prueba la prepación en las escuelas

Javier Hurtado, director nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación (Meduca), informó que el próximo lunes 12 de octubre un total de 3,112 centros educativos han sido convocados a participar de este Simulacro Nacional de Evacuación, con el lema: "La resiliencia empieza en casa", en un esfuerzo intersectorial que promueve la preparación y cómo saber guiar a los estudiantes y reforzar la cultura de prevención ante posibles desastres.