¿Está preparado para una emergencia? Panamá realizará simulacro nacional el 12 de octubre

Panamá realizará el Simulacro Nacional de Evacuación el próximo lunes 12 de octubre, una actividad con la que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) busca evaluar el nivel de preparación de las instituciones y de la población para responder ante una situación de emergencia.

¿Qué busca evaluar el Simulacro Nacional de Evacuación?

El director general del Sinaproc, Omar Smith, explicó que el ejercicio permitirá verificar la capacidad de respuesta no solamente de las instituciones, sino también de los ciudadanos.

Smith destacó la importancia de que las personas conozcan cómo reaccionar durante los primeros momentos de una emergencia, antes de que puedan llegar los organismos especializados para brindar asistencia.

"Lo que se está buscando es poder verificar el nivel de preparación, no solamente de las instituciones, sino también de la misma población. Recuerden que al momento que se tenga cualquier tipo de incidente, quienes van a estar en primera instancia van a ser los vecinos, los… pic.twitter.com/3hi8mqOfgQ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2026

“Quienes van a estar en primera instancia van a ser los vecinos, los amigos, la familia”, señaló el director del Sinaproc al referirse a la importancia de la preparación ciudadana.

Explicó que entre el momento en que ocurre una emergencia y la llegada de instituciones como el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y Protección Civil existe un período en el que las propias personas deben saber cómo responder.

El Simulacro Nacional de Evacuación permitirá así poner a prueba los conocimientos, protocolos y capacidad de reacción ante una eventual emergencia.