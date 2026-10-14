Panamá Entrevistas -

Sismo en Panamá | Secretario de Metas explica plan para la reconstrucción de viviendas

El secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que ya se han registrado más de 3 mil residencias con daños tras el sismo de magnitud 7.5 que sacudió Panamá. Icaza explicó que los equipos están evaluando el tipo de solución que requiere la vivienda y ya ha iniciado la entrega de materiales. Las afectaciones se concentran en su mayoría en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas.