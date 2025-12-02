Panamá Entrevistas -

Todo listo para la edición 40 de la Teletón 20-30

La embajadora estrella de la Teletón 20-30 2025, Elizaberth Acosta, realizó una invitación a todos los panameños a apoyar el proyecto de este año que busca fortalecer el Centro de Diagnóstico Prenatal del Hospital Santo Tomás. La edición 40 de la Teletón bajo el lema “40 veces más amor” tendrá lugar este 12 y 13 de diciembre. Su presidente, Carlos Tarragó, explicó cómo adquirir entradas para asistir a las tandas, artículos y cómo realizar donaciones a través de Yappy.