David Nacionales -  13 de marzo de 2026 - 08:48

Teletón Chiriquí 2026 inicia para apoyar sala de quemados

La Teletón Chiriquí 2026 arranca el 13 y 14 de marzo en David para recaudar fondos destinados a la Sala de Quemados del Hospital José Domingo de Obaldía.

Teletón Chiriquí 2026

Teletón Chiriquí 2026

@Teletón
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La noche de este viernes 13 de marzo arranca la Teletón 20-30 regional en la provincia de Chiriquí, una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para la remodelación y equipamiento de la Sala de Quemados Pediátrica del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.

El evento se desarrollará durante los días 13 y 14 de marzo de 2026 en la Feria Internacional de David, con transmisiones televisivas y la participación de artistas invitados.

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Proyecto para mejorar la atención a niños con quemaduras

El objetivo principal de la Teletón Chiriquí 2026 es realizar una remodelación total y dotar de tecnología especializada a la Sala de Quemados Pediátrica del hospital, con el fin de mejorar la atención médica en el occidente del país.

Este proyecto beneficiará principalmente a niños de:

  • Chiriquí
  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe-Buglé
  • Zonas del sur de Costa Rica

Las autoridades han señalado que existe una necesidad crítica de fortalecer la atención médica para menores que sufren quemaduras en esta región.

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Más de mil pacientes atendidos cada año

El proyecto busca mejorar las condiciones de atención para los pacientes pediátricos, considerando que el hospital atiende más de 1,000 casos al año provenientes principalmente de Chiriquí y Bocas del Toro.

Con la modernización de la sala se espera ofrecer mejores servicios médicos y aumentar la capacidad de atención.

Un nuevo formato de Teletón en Panamá

La iniciativa también marca un nuevo modelo regional de la Teletón, con el objetivo de descentralizar este tipo de actividades solidarias y llevar soluciones de alto impacto directamente a las comunidades.

Con este formato, la Club Activo 20-30 de Panamá busca impulsar proyectos específicos que respondan a necesidades urgentes en distintas regiones del país.

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