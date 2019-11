Showbiz • 4 Nov 2019 - 09:23 AM

Aunque por lo general la cantante Demi Lovato trata de tomarse con humor aquellas burlas, reproches o críticas que recibe en las redes sociales -buena parte de ellas procedentes de los llamados 'trolls' profesionales-, lo cierto es que muchos de esos comentarios, sobre todo los que hacen referencia a graves problemas ligados a su propia experiencia, la hieren profundamente y dañan su autoestima.

Y es que, como ha confesado la propia intérprete en conversación con la revista Teen Vogue, su "sensibilidad extrema" la lleva a tomarse demasiado a pecho ciertos mensajes de la esfera virtual, independientemente de lo absurdos que sean o de lo indicativos que sean del carácter miserable del remitente, así como las crueles referencias que algunos hacen a su historial de adicciones y, sobre todo, a esa sobredosis que casi le cuesta la vida en el verano de 2018.

"Parece que mucha gente no se da cuenta de que, en realidad, soy una persona extremadamente sensible. También tengo un gran sentido del humor, y así me tomo ciertas cosas que se dicen de mí en internet o las burlas que me dirigen algunos. Pero cuando se dice algo sobre experiencias que he tenido, puede resultar muy doloroso", ha explicado en su conversación para, a continuación, recordar a la opinión pública que no deja de ser un ser "humano".

"Soy humana, así que no os metáis tanto conmigo. Y estoy cansada de tener que fingir que no lo soy", ha añadido sobre la vulnerabilidad que siempre se ha escondido tras esa apariencia de mujer fuerte y aguerrida que trataba de proyectar en el pasado. "Me gustaría que la gente se acordara de que ante todo soy una cantante. Un montón de cosas que me han ocurrido a nivel personal han ensombrecido mi éxito en la industria, y me gustaría que el mundo se centrara más en mi trabajo", ha manifestado sobre su carrera artística.