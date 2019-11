Showbiz • 5 Nov 2019 - 08:43 AM

Hace tan solo un par de semanas salieron a la luz unas fotografías de Emma Watson besando a un misterioso joven en Londres que venían a echar por tierra la teoría de que podría haber retomado el romance de adolescencia que siempre se le había atribuido con su compañero de reparto en las películas de "Harry Potter" Tom Felton, el encargado de dar vida a Draco Malfoy y con quien ha publicado varias imágenes en Instagram en los últimos meses.

La última entrevista que la actriz británica ha concedido a la revista Vogue para promocionar su regreso a la gran pantalla con una nueva adaptación del clásico "Mujercitas" ha servido para descubrir algo más de información sobre su actual estado sentimental ahora que se encuentra a punto de cumplir los 30.

Publicidad

"Nunca me había creído todo ese discurso de 'soy muy feliz estando soltera'. Me parecía que era un tópico. He tardado mucho tiempo, pero en este momento estoy muy contenta [sola]. Yo digo que soy mi propia pareja", ha confesado ella.

Su cambio de perspectiva acerca de la importancia de las relaciones románticas en su vida no ha sido la única revelación que ha experimentado en los últimos tiempos. Recientemente también se ha dado cuenta de que la actitud con que afrontaba su entrada en la treintena -que se podía resumir como 'a quién le importa la edad que tenga'- ha sido sustituida por unos niveles de "ansiedad y estrés" considerables que ella atribuye a la presión social que soportan las mujeres.

"Me he dado cuenta que, de repente, empiezas a recibir una oleada de mensajes subliminales. Si no has construido un hogar, si no tienes un marido, si no has tenido un bebé o si no estás en un momento muy seguro o estable de tu carrera y vas a cumplir los treinta mientras aún están tratando de aclarar tus ideas... experimentas una cantidad increíble de ansiedad", ha apuntado.