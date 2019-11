Showbiz • 6 Nov 2019 - 10:34 AM

Poco después de que diera a luz a su primogénito Theo, fruto de su bonito romance con Isco Alarcón, y en medio de su primer evento público en una larga temporada, la actriz Sara Sálamo confesaba sin reparo de ningún tipo que no sabía muy bien cómo iba a ser capaz de compaginar todas esas responsabilidades ligadas a la crianza de su bebé con su deseo de retomar cuanto antes su trabajo tanto en cine como en televisión.

Y ahora que acaba de finalizar el rodaje de su última película, la protagonista de la serie 'Brigada Costa del Sol' ha revelado finalmente el 'secreto' que se esconde tras este notable ejercicio de conciliación laboral y familiar. Se trata nada menos que de la presencia en el set de grabación de su propia madre: la verdadera encargada de que Sara pudiera trabajar sin separarse en exceso de su retoño.

Publicidad

"Recuerdo la primera vez que crucé el charco para trabajar. Tenía mucho miedo a lo desconocido. A viajar sola. A todo lo que estaba por venir. Estos días, he repetido otra primera vez. En esta ocasión, siendo madre. Y los miedos eran totalmente distintos, pero ninguno tenía que ver conmigo", reza un primer extracto del bonito texto que ha compartido en Instagram para destacar el carácter entregado de las madres. Justo a continuación, la artista ha querido rendir su particular homenaje a la mujer que le dio la vida y que no ha dejado de apoyarla desde entonces.

"En realidad me apetecía compartir estas palabras solo para darte las gracias, mamá. Gracias por acompañarnos a Theo y a mí en esta aventura. Sin ti, no podría haber compaginado el rodar esta película con tener a mi cachorro cerca. Supongo que los abuelos son la verdadera 'conciliación' de la que tanto se habla", ha añadido emocionada y llena de gratitud hacia su progenitora.