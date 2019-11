Agustina Ruiz inicia actividades para el Miss World 2019 en Londres

View this post on Instagram

Durante la mañana de hoy se celebró el sorteo de los grupos para el reto Head to Head, donde las candidatas se enfrentarán para exponer sus proyectos y hablar de si mismas. Las ganadoras de cada grupo serán luego reducidas a 10 para determinar parte del top 30 de semifinalistas. Agustina clasificó en el grupo #12, junto a las representantes de Jamaica, Bélgica, Islas Vírgenes Americanas, Eslovenia y Turquía. #missworldpanama #missworld #missmundo