Aunque ya ha retomado la actividad física para devolver su silueta a las medidas de antaño y, sobre todo, para disfrutar de los innumerables beneficios que se desprenden del deporte, la influencer Laura Escanes ha querido dejar patente en su última publicación de Instagram, en la que vuelve a posar en ropa interior para mostrarse abiertamente tal como es, que no tiene ninguna prisa a la hora de lucir de nuevo esa figura que la caracterizaba antes de su embarazo, el que la llevó a debutar en la maternidad hace ya dos meses.

"Dos meses después de dar a luz he empezado a entrenar. Estoy cuatro kilos por encima de mi peso antes del embarazo y, obviamente, aún hay barriguita 'fluffy' [suave], como yo la llamo. Tengo algunas estrías en la cara interna de las piernas y cuando entrenaba ayer necesitaba más descansos de lo normal", ha empezado a relatar la también modelo en su espacio personal.

Además de normalizar esos llamados 'defectos' que son inherentes al cuerpo humano y a sus procesos, la esposa de Risto Mejide, madre de la pequeña Roma junto al presentador, ha hecho un llamamiento a sus seguidoras para que respeten escrupulosamente los tiempos que requiere su recuperación, ya que cada físico es único y, por tanto, "mágico".

"Cada cuerpo, cada embarazo, cada postparto y cada mujer son un mundo distinto. No nos comparemos, no queramos correr. El cuerpo es mágico y hay que escucharlo", ha sentenciado la joven de 23 años sobre la prioridad absoluta que ha de recibir la salud y no la mera estética.