SHOWBIZ • 12 Dic 2019 - 09:46 AM

La modelo Lucía Rivera Romero ha cumplido 21 años de vida y, como ha quedado patente en sus redes sociales, la joven se ha visto arropada tanto en la esfera virtual como en el plano de la realidad más cotidiana por sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y admiradores. Sin embargo, de momento la felicitación y las sorpresas con las que, a buen seguro, le habrá agasajado su chico, el piloto de motociclismo Marc Márquez, siguen siendo un misterio.

La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha compartido una foto en su cuenta de Instagram que la retrata muy sonriente y presidiendo la mesa en la que ha comenzado un día lleno de festejos. En la misma instantánea, Lucía levanta la mano para redirigir la atención a un par de globos situados justo detrás de ella, los cuales representan la edad a la que acaba de llegar.

"Me he despertado con 21 años. ¡Gracias a todos!", ha escrito entusiasmada para dar las gracias a aquellos que se han acordado de ella en una jornada tan especial. Solo hay que echar un vistazo a algunas de las 'stories' que ha compartido en la misma plataforma para imaginarse que su teléfono no habrá dejado de sonar y de recibir notificaciones en las últimas 24 horas.

Asimismo, la maniquí ha querido dar a conocer una de las reflexiones que siempre hace en el aniversario de su nacimiento, una que la devuelve momentáneamente a los años de su infancia: "Siempre que es mi cumpleaños, intento recordar qué pensaba de pequeña que sería de mí con esos años", ha asegurado en una de sus publicaciones.

Pero Lucía no es la única que se retrotrae a los tiempos de su niñez durante su cumpleaños. De hecho, una de las muestras de cariño más entrañables que ha recibido en su gran día es, sin duda, la que le ha brindado su propia progenitora, quien ha querido compartir con todos los internautas la mezcla de nostalgia y orgullo paternal que le invade con una instantánea en la que aparece su primogénita -cuando solo era un bebé- sonriendo a la cámara mientras disfruta de un relajante baño.