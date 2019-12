SHOWBIZ • 20 Dic 2019 - 06:37 AM

La actriz Emilia Clarke ha sido la última celebridad en apuntarse al club de 'no-selfies' que preside Emma Watson, una de las primeras estrellas de un fenómeno mundial como lo fueron las películas de Harry Potter que informó a sus fans a través de sus entrevistas que no merecía la pena que se molestaran en pedirle una foto si se la encontraban en la calle porque ella se negaría amablemente por su propia seguridad, a sabiendas de que esa imagen acabaría en las redes sociales y cualquiera podría saber en cuestión de segundos dónde se encontraba.

En el caso de la antigua protagonista de 'Juego de tronos', ella tomó esa decisión tras enfrentarse a varias experiencias desagradables en las que un supuesto admirador no respetó su espacio personal.

"Recuerdo que una vez estaba recorriendo un aeropuerto y empecé a sufrir un ataque de pánico por puro cansancio. Estaba llorando a lágrima viva y de repente un tipo se me acercó diciendo que nos sacáramos un selfie. Y yo no paraba de decir que lo sentía, pero que no podía respirar", ha recordado en una entrevista al podcast de Jessie Ware titulado 'Table Manners'. "Fueron momentos como ese, en los que no sabía qué hacer".

Sin embargo, la intérprete siempre se muestra dispuesta a firmarle un autógrafo a cualquiera que se lo pida porque considera que esa interacción más humana les ofrece a ambos la oportunidad de mantener una breve conversación que resulta más satisfactoria que un mero selfie de recuerdo.