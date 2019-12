Así se enteró la mujer de Kevin Hart de su infidelidad

SHOWBIZ • 30 Dic 2019 - 12:35 PM

El documental que Kevin Hart ha grabado para Netflix, y que ha titulado muy apropiadamente 'Don't F**k This Up' 'No la jo*as', no trata de pasar de puntillas sobre el escándalo que el humorista protagonizó hace un par de años cuando se filtró un vídeo suyo manteniendo relaciones sexuales con otra mujer cuando su esposa Eniko Parrish se encontraba en la recta final del embarazo de su primer hijo en común.

Eniko ha querido aprovechar el mencionado especial para sincerarse acerca de cómo se enteró de que su marido le había sido infiel y cuál fue su reacción inicial antes de decidir que quería luchar por salvar su relación.

Publicidad

"Me enteré a través de un mensaje directo en Instagram. Alguien me envió un vídeo editado de Kevin y... bueno, ya sabes, otra mujer. Yo estaba embarazada de siete u ocho meses. Recuerdo que estaba mirando mi teléfono mientras desayunaba y, en cuanto lo leí, perdí los papeles. Le llamé llorando y furiosa, no paraba de preguntarle cómo podía haber hecho algo así, cómo podía haberme humillado públicamente", ha explicado ante las cámaras sin poder contener las lágrimas.

En contra de lo que pudo parecer en las semanas posteriores a la salida a la luz de esa grabación, durante las que ellos optaron por presentar un frente unido después de que Kevin se disculpara por su comportamiento, Eniko tardó mucho tiempo en ser capaz de mantener una conversación con él sin ponerse a gritar.

"Era una batalla constante, cada día. No paraba de decirle que, si las cosas iban a ser así, yo no quería formar parte de su vida", ha recordado.

Finalmente ella decidió no tirar la toalla y tratar de acercar posturas con Kevin para que su pequeño Enzo tuviera la oportunidad de crecer con una figura paterna presente y a día de hoy está convencida de que el cómico ha "mejorado como persona" gracias a esa dura experiencia. Él, por su parte, reconoce que enfrentarse a su esposa sabiendo que la había decepcionado ha sido uno de los puntos más bajos de su vida, pero eso mismo fue lo que consiguió que se diera cuenta del grave error que había cometido.