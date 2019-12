"No hay viento ni temporal que pueda contigo", así despide el 2019 Marisela Moreno

Marilyn Cejas • 31 Dic 2019 - 08:47 AM

Con un mensaje inspirador, cargado de fe y positivismo; despide el año 2019 la modelo, presentadora y ex-Miss Panamá, Marisela Moreno, quien desde hace meses estuvo compartiendo su testimonio, tras haber recibido un diagnóstico de cáncer de mama en el mes de abril de este año.

Moreno, a través de su cuenta de Instagram, publicó un video donde brinda un mensaje de aliento a todas aquellas personas que hoy enfrentan esta enfermedad; antes de recibir el diagnóstico, la modelo siempre meditaba bajo un árbol ubicado en la Ciudad del Saber, sin embargo; luego se dio cuenta que el mismo fue cortado y le entró una profunda tristeza, para ella, esto fue un "presagio" de lo que venía, pues se enteró que tenía cáncer pero desde entonces no dejó de ver esta situación como una prueba de fe y oportunidad para llevar un mensaje de esperanza a todos los que lo padecen.

Publicidad

"Como ven a mí también me está saliendo el cabello, igual que él está floreciendo, y esas con las cosas que uno tiene que voltear a ver, todo florece en la vida si tienes las raíces bien puestas...y si el árbol de Corotú florece, yo también florezco, y vuelve a verse verde, quizá no con la magnitud que tenía antes; sin embargo como lo ven, vuelve a florecer y vuelve a estar verde de nuevo, lo veo desde otro punto de vista...todo pasa en la vida...ambos nos reinventamos, no morimos, no somos un árbol caído, más bien lo que murió de nosotros fue lo que no era necesario...", expresó Moreno con un emotivo video donde muestra cómo se ve actualmente el árbol y ella, luego de culminar su tratamiento con éxito.