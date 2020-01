SHOWBIZ • 21 Ene 2020 - 03:09 PM

Hay pocas celebridades que se muestren tan abiertas como Chrissy Teigen en las redes sociales. Da igual que se trate de preguntas acerca de cuántos empleados hay en su hogar -cuatro niñeros que se van turnando y un asistente que se encarga de gestionar su día a día, además del personal doméstico- o qué opina realmente de los paparazzi -que es un trabajo como otro cualquiera-, si el usuario muestra un mínimo de educación, los más probable es que ella le conteste con total sinceridad.

Ahora, por ejemplo, ha desvelado que siempre tiene a mano un par de huevos en su mesita de noche porque son su remedio favorito contra el insomnio.

Publicidad

"No puedo quedarme dormida si no estoy del todo llena. Cada noche me llevo dos huevos cocidos a la cama y me los como cuando me despierto de repente. Antes solía hacer lo mismo con trozos de cecina de vaca, pero hacían que me levantara muy hinchada por las mañanas".

Según ha explicado en otro tuit, se trata de un ritual nocturno que acompaña de una visita a sus secciones favoritas de la plataforma Reddit, entre las que se incluyen 'amitheasshole', un subreddit al que los usuarios recurren para preguntar si tienen o no razón en una discusión determinada, y 'choosingbeggars', donde se recopilan quejas absurdas.

"Es una de mis cosas favoritas en el mundo y aprendo mucho sobre... la condición humana", ha asegurado ella.

Otro de los alimentos que no pueden faltar en la dieta de la antigua modelo es lo que se denomina 'bone broth', un caldo elaborado con huesos que se ha convertido en la última tendencia en materia de nutrición que arrasa entre las celebridades.

"El caldo de huesos auténtico tiene muchos nutrientes y sabor. El caldo de gallina es... agua", ha respondido a uno de sus seguidores para defender los beneficios para la salud de este tipo de sopas. "Cuando estaba lidiando con una forma horrible de depresión posparto, no tenía energía, pero era incapaz de dormir y estaba cubierta de marcas de golpes. Atribuyo gran parte de mi recuperación física al caldo de huesos".