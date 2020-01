SHOWBIZ • 24 Ene 2020 - 12:07 PM

Ha tardado mucho más de lo esperado debido a que meses atrás tuvo que confesar públicamente -nada sorprendente, por otro lado- que ocasionalmente consume marihuana, pero lo importante es que el incombustible Neil Young ya puede presumir de su recién adquirida condición de ciudadano de pleno derecho de los Estados Unidos, como ha revelado él mismo en sus redes sociales.

El artista de 74 años y origen canadiense no ha querido obviar que buena parte del entusiasmo que le invade estos días va especialmente ligado al hecho de que podrá votar en los próximos comicios presidenciales de finales de 2020: una cita que no pretende perderse por la oportunidad que le dará de contribuir a una hipotética derrota del actual mandatario Donald Trump, del que ya ha demostrado varias veces que no es precisamente santo de su devoción.

"Me enorgullece decir que ya soy 'canamericano'. Puedo decir con alegría que estoy dentro del juego, ¡votad siempre en conciencia!", ha afirmado orgulloso en su cuenta de Instagram junto a una imagen que le retrata ondeando sendas banderas de Estados Unidos y Canadá.

Solo unos meses antes, en noviembre, el astro de la música explicaba a la opinión pública, no sin cierta irritación, que el proceso administrativo que hubo de seguir para adquirir la ciudadanía estadounidense se complicó ligeramente, y a última hora, por el mero hecho de que fumaba esporádicamente una sustancia de la que muchos en el país exigen ya su plena legalización.

"Según la ley, un solicitante que mantiene cierta relación con la marihuana, sea esta leve o no, podría desembocar en una falta de criterio moral. De verdad espero haber demostrado que no estoy falto de moralidad para poder votar, con total conciencia de lo que hago, sobre la gestión de Donald Trump", aseguraba con ironía en su momento.