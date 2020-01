SHOWBIZ • 28 Ene 2020 - 11:54 AM

En 2018, la noticia de que Justin Bieber se había comprometido con su antigua novia de la adolescencia, entonces conocida como Hailey Baldwin, supuso toda una sorpresa porque los primeros rumores de que la pareja podía haberse dado una segunda oportunidad, tras la enésima ruptura del cantante con su ex Selena Gomez a principios de año, solo habían empezado a circular un par de meses antes.

En aquel momento pocos apostaban por su futuro en común o por que llegaran a pasar realmente por el altar, y entre los escépticos se incluía el propio Justin. Aunque él sabía que su chica respondería muy probablemente que sí a la pregunta de si quería casarse con él, lo cierto es que en los dos meses que pasaron entre su reconciliación y las vacaciones en las Bahamas durante las que el intérprete le propuso matrimonio, se planteó en varias ocasiones si estaba preparado para dar un paso tan importante.

"Creo que estaba nervioso sobre todo porque no sabía si sería capaz de asumir ese nivel de compromiso. Me preguntaba si sería capaz de comprometerme de esa manera como hombre y hacer honor a todo lo que dijera", ha desvelado a su paso por el programa de Ellen DeGeneres. "Porque se trata de una promesa muy seria cuando dices que vas a amar a alguien en lo bueno y en lo malo, y serle fiel. Es increíble. No sabía si estaría preparado".

Eventualmente la estrella del pop tomó la decisión de seguir adelante con sus planes y convertirse en el marido de la única mujer con la que se veía formando una familia en un futuro.

Quienes no dudaron nunca que Justin y Hailey estaban hechos el uno para el otro fueron los padres de la novia, que le dieron su bendición en cuanto ella les comentó la buena noticia.

"Recuerdo que llamé a mis padres cuando decidimos casarnos y les dije: 'Este es el momento de que me paréis los pies si creéis que estoy haciendo una locura'", ha explicado la modelo en la nueva serie de Justin para YouTube. "Me dijeron que pensaban que era algo que tenía que sucederme y que sabían que era lo que deseaba hacer en el fondo, y que confiaban en mí".