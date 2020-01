SHOWBIZ • 29 Ene 2020 - 03:23 PM

La fortuna que Debra Messing ha amasado a lo largo de más de dos décadas con la serie 'Will & Grace' y sus reposiciones ha sido invertida en gran parte en la pasión por las joyas que heredó de su padre, un ejecutivo de esta industria.

En su exclusiva colección destacan sobre todo los relojes -tiene más de setenta de marcas como Cartier, Chopard o Jacob & Co.-, pero también siente debilidad por las rarezas vintage como los pendientes de diamantes de cinco quilates de 1880 que le compró al conocido experto en piezas clásicas Fred Leighton.

A cualquiera con un mínimo interés por la moda o las piedras preciosas le encantaría tener acceso a su joyero y, en vista de que la actriz solo tiene un hijo varón, lo más lógico sería pensar que algún día irá a parar a manos de su nuera, pero la chica en cuestión no lo tendrá nada fácil para acceder a su contenido.

"Si a la novia de mi hijo se le ocurriera alguna vez preguntarme si puede utilizar alguna de mis alhajas, le diría que no, la verdad. Me da igual que fuese para ir al baile de graduación, la respuesta seguiría siendo no", ha reconocido en declaraciones al portal Page Six.

La única situación en que Debra se plantearía hacer una excepción a esa norma sería si se tratara de la prometida de su hijo y, en cualquier caso, aún le queda mucho tiempo antes de encontrarse en esa tesitura en vista de que el joven tiene tan solo 15 años.

"Si se fuera a casar con ella, la situación cambiaría, pero en cualquier caso empezaría por prestarle alguna que otra cosa y, cuando tuviera un anillo en el dedo y supiera que va a formar parte de mi familia, entonces me empezaría a plantear con mucho gusto el regalarle alguna pieza", ha concluido.