La cantante Selena Gomez ha vuelto a hacer un ejercicio de sinceridad absoluta, similar al que define las letras tan reveladoras de sus nuevas canciones, para expresar el miedo que la embargaba ante la idea de que su flamante disco 'Rare' supusiera un rotundo fracaso comercial, lo cual no ha sido así, y certificara de alguna manera el fin de su dilatada carrera artística.

"Lo que más me asustaba es que no le gustara a nadie y que mi trayectoria como cantante hubiera llegado a su fin. De verdad que pensé mucho en esa posibilidad. He trabajado muy duro en este álbum, pero podría haberme dado el batacazo. Y luego me hubiera preguntado: '¿Y ahora qué hago?'", ha explicado la intérprete a la revista Dazed.

La antigua estrella Disney llegó a temer incluso que ni sus fans más acérrimos le dieran su aprobación ante su trabajo más arriesgado y personal hasta la fecha. En el caso improbable de que 'Rare' no hubiera cumplido con las expectativas, Selena habría entrado, a su juicio, en una profunda crisis existencial.

"Creo que habría empezado a cuestionármelo todo, a dudar de cada paso que diera, y me habría sumergido en una espiral bastante destructiva. Me alegro de que esté yendo tan bien. He hecho todo lo que he podido para que el disco fuera lo más personal y real posible", ha señalado a la misma publicación para felicitarse, justo a continuación, por haber dejado definitivamente atrás un pasado lleno de dudas y vulnerabilidad.

"Creo que cada vez estoy más cerca de ser la persona que quiero ser, no esa chica silenciosa, tímida y débil de la década pasada. No tengo nada en contra de ella, es parte de mi evolución como persona, pero he tenido que darle un abrazo y despedirme de ella", ha sentenciado.