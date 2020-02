SHOWBIZ • 27 Feb 2020 - 10:40 AM

La actriz Anabel Alonso se ha dejado ver por las calles de Madrid en la mañana de este jueves y, como era de esperar, no ha tardado en recibir un aluvión de preguntas sobre los entresijos de su inminente debut en la maternidad, el cual se producirá previsiblemente en el mes de abril o ya en mayo.

Después de que la revista ¡Hola! diera a conocer ayer miércoles que la intérprete de 55 años y su pareja, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt, de 42, esperaban su primer retoño, la artista parecía ser plenamente consciente de que la prensa estaría atenta a todos sus movimientos con el objetivo de extraer más información sobre tan ilusionante aventura.

Aunque la que fuera protagonista de series como 'Siete vidas' ha preferido no revelar los nombres que ya barajan las futuras mamás para su bebé, además de asegurar que todavía no conocen su sexo, Anabel no ha dudado en confesar que, hasta hace unos meses, tenía prácticamente asumido que su deseo de ser madre ya no se haría realidad.

"Pues felices, muy felices. Para que veas, yo a estas alturas ya había descartado la posibilidad. Entonces, bueno, es una noticia maravillosa, es como empezar una nueva etapa de la vida", ha manifestado con una amplia sonrisa a los micrófonos que le han abordado en plena vía pública.

Tras afirmar que "hasta ahí" podía "leer" en relación con el nombre y el sexo de la criatura, la artista ha explicado que su novia se encuentra "muy bien" tanto a nivel físico como emocional, pese a que evidentemente el proceso de gestación es "duro" de por sí y lleva aparejados momentos de mucha incomodidad.

"Está muy bien, sí, pero los embarazos son duros. Las que han estado embarazadas ya lo dirán. Parece todo muy bonito pero tiene su parte B", ha apuntado en la misma conversación para, justo a continuación, admitir que no sabe hasta qué punto afectará la maternidad a su trabajo en el cine y la televisión.