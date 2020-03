SHOWBIZ • 5 Mar 2020 - 09:32 AM

El actor Maxi Iglesias y su compañera en el reparto de la exitosa telenovela 'Separadas' Viviana Saccone han venido demostrando en las últimas semanas que, al margen de la química tan especial que exhiben sus personajes en la pequeña pantalla, esa relación tan estrecha también tiene un cierto reflejo en la vida real.

Y es que los dos intérpretes han colgado varias fotos en sus redes sociales que les retratan, por ejemplo, disfrutando de una refrescante tarde en la piscina o compartiendo vehículo para ir juntos al teatro: dos estampas que, como suele ocurrir en la esfera de las celebridades, ha llevado a los internautas más fantasiosos a especular con un supuesto romance entre ellos.

Nada más lejos de la realidad, como se ha encargado de aclarar el intérprete madrileño en una reveladora conversación con la revista ¡Hola! Argentina, la cual le ha dado además la oportunidad de expresar su frustración ante las conjeturas poco fundamentadas que se han venido difundiendo últimamente sobre su vida sentimental.

"No tendría problema en admitirlo, porque nunca me escondo", ha asegurado tajante en su entrevista. "Nunca me había pasado que me adjudicaran una relación con alguien que no era. Me muero de risa con los rumores, aunque a veces desgasta un poco tener que desmentir situaciones. Pero si quiero ir al teatro con una amiga, voy a seguir haciéndolo", ha añadido sobre su negativa a dejar que "el qué dirán" condicione su día a día.

El que fuera protagonista de 'Física o Química', de 29 años, también ha dejado patente que Viviana, de 52, disfruta asimismo de las actividades de su tiempo libre con otros miembros del elenco de la serie, quienes se han convertido en una gran familia y, para Maxi, en su principal grupo de apoyo ahora que se encuentra en Buenos Aires y, por tanto, a miles de kilómetros de casa.

"Este viaje me ha hecho crecer muchísimo. Siempre que estás fuera de tu zona de confort es un desafío. He tenido tiempo para mirarme mucho por dentro, para parar, para hacer cosas a las que en España no dedicaba ni un minuto", ha confesado el atractivo intérprete.