SHOWBIZ • 6 Mar 2020 - 10:23 AM

Las redes sociales de Hilaria Baldwin son una ventana a su día a día junto a su famoso marido y los cuatro retoños que tienen en común en las que, de vez en cuando, también aparece su hijastra Ireland -fruto del antiguo matrimonio del actor con Kim Basinger- cuando la joven se encuentra de visita en Nueva York, donde la guapa española ha establecido su hogar, o se une a sus vacaciones, como sucedió recientemente durante su visita a Disneyland.

La cercanía que Hilaria e Ireland transmiten en esas escasas imágenes juntas en la esfera virtual se extiende también a la vida real, donde las dos mujeres, de 36 y 24 años respectivamente, han ido construyendo poco a poco un vínculo basado más en la amistad que en una dinámica maternofilial.

"Soy muy afortunada de que hayamos creado una conexión tan maravillosa", ha desvelado Hilaria en el podcast 'Mom Brain'. "Nunca he tratado de ser su madre, y creo que eso ha sido muy importante. En primer lugar, soy once años mayor que ella, y la conocí cuando tenía 15. Somos como dos amigas más. A veces me llama para pedirme consejo, y a veces soy yo la que lo necesita, y nunca hemos tenido un mal momento en toda nuestra relación".

Pese a que siempre se haya esforzado por no sobrepasar ciertos límites, la esposa de Alec Baldwin también tiene claro que la prudencia podría acabar confundiéndose con indiferencia y por eso se esfuerza en demostrarle a su hijastra que es una parte imprescindible de su familia.

"Me aseguro de que sepa, y esto es algo que le repito todo el tiempo, que ella es tan importante como los hijos a los que he dado a luz. Creo que es algo vital, porque ella pasó de repente de ser hija única durante mucho tiempo a ser una de cinco", ha añadido.

Las pocas ocasiones anteriores en que había respondido a alguna pregunta acerca de Ireland en su cuenta de Instagram, para justificar por qué no comparte más a menudo imágenes suyas, Hilaria siempre se mostraba muy cauta mientras trataba de explicar que, por mucho que la quiera, nunca querría faltarle al respeto a su madre biológica tratando de ocupar de alguna manera su lugar.

"Como alguien que la quiere, mi trabajo no era llegar y tomar el relevo de nadie, sino respetar la situación que Ireland había tenido durante quince años de su vida y poco a poco entrar a formar parte de todo eso de alguna manera que funcionara para todos", ha asegurado en el pasado.