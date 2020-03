SHOWBIZ • 6 Mar 2020 - 11:21 AM

El actor Dani Rovira ya lo dejó muy claro cuando se vio de alguna forma obligado a dar explicaciones después de que los paparazzi le fotografiaran junto a su exnovia Clara Lago en medio de un apacible paseo por las calles de Roma: a pesar del fin de su relación sentimental el año pasado, a los dos intérpretes les sigue uniendo una estrecha amistad que, entre otras cosas, explica esos viajes compartidos.

Y ahora que la artista madrileña celebra este viernes nada menos que 30 años de vida, el también cómico ha querido estar a la altura de la ocasión con una felicitación vía Instagram que ha dejado a sus seguidores profundamente conmovidos, ya que certifica esos niveles de cariño y admiración que se profesan los que fueran protagonistas de 'Ocho apellidos vascos' desde que se conocieran hace siete años.

"Hoy hace 30 años se alinearon las galaxias para dar paso a una de sus más fascinantes creaciones", le ha dirigido Dani en su perfil de la plataforma junto a un sinfín de emoticonos festivos. Además de generar numerosos comentarios procedentes de aquellos fans cuyos corazones había derretido, el mensaje del intérprete ha provocado una respuesta igual de entrañable por parte de la cumpleañera.

"Y a los 23 colisioné con Urano y cambió mi órbita... ¡Pero qué pedazo de viaje interestelar! ¡Te como la carita y te abrazo en la distancia, compañero!", rezan las palabras de agradecimiento que le ha escrito Clara, dispuesta a seguir con las analogías espaciales para resumir sus tres décadas de existencia y, sobre todo, su trayectoria compartida.

El pasado mes de septiembre, era Clara quien tomaba la iniciativa a la hora de dedicar todo tipo de halagos a su expareja -y a día de hoy socio de la fundación solidaria 'Ochotumbao' que fundaron años atrás- a cuenta de la llegada a Madrid de su espectáculo de comedia 'Odio', una obra que la intérprete había visto ya en más de una ocasión.

"Este caballero, que además de ser un maravilloso ser humano, resulta que es una pu** bestia parda de la comedia, como todo el mundo sabe, estrena esta semana su nuevo espectáculo en Madrid. Yo, como eterna groupie suya, he visto 'Odio' varias veces ya (y las que me quedan...), y solo puedo recomendaros que no perdáis la oportunidad de verlo. Dejaos enamorar y sanar por el humor y el amor que desprende Dani Rovira", publicaba en la misma plataforma.