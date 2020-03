SHOWBIZ • 20 Mar 2020 - 08:33 AM

Esta semana la actriz Angelica Ross, que ha hecho historia en la pequeña pantalla con su trabajo en 'Pose' al formar parte del elenco transgénero más numeroso en una serie de ficción, ha vivido esta semana una situación que parecía sacada de una telenovela.

Todo comenzó cuando la intérprete subió este miércoles a su cuenta de Instagram un selfie acompañada de un misterioso hombre que venía a confirmar que había iniciado una nueva relación sentimental y servía además para realizar las presentaciones oficiales entre su nuevo novio -cuyo nombre prefirió no hacer público- y su leal base de seguidores.

"Por fin lo he encontrado y ahora tengo que mantener las distancias, pero esta es una prueba inesperada que estamos dispuestos a superar. Te echo de menos, B", escribió ella junto a la imagen para reconocer que le había costado separarse de su chico, para reducir el riesgo de contagio ante la actual crisis del coronavirus, durante esta primera etapa de su noviazgo, pero mostrándose también muy optimista acerca de su futuro en común.

Sin embargo, al día siguiente Angelica volvió a echar mano de esa misma plataforma para compartir otra publicación en la que daba a entender que su pareja no era quien ella creía: "Internet es MARAVILLOSO. He estado hablando con la madre de su hijo, que es su prometida, toda la mañana".

Otros usuarios de la red social se han encargado de desvelar con más detalle lo ocurrido entre el momento en que publicó la primera fotografía con su chico y ese segundo mensaje. Al poco de que se animara a presumir de su nuevo amor, varias personas comenzaron a ponerse en contacto con ella para compartir una información preocupante acerca del hombre que posaba a su lado y que, aparentemente, tiene una familia de la que no le había hablado.

Angelica ha corroborado esa versión de los hechos dejando un comentario en uno de los hilos de Twitter que se hacían eco de la situación: 'Básicamente".

En un principio la actriz había prometido a sus admiradores que realizaría un directo en Instagram para explicar qué había pasado, pero finalmente cambió de opinión por recomendación de una amiga.

"Me he dado cuenta de que no estoy en condiciones de presentarme en directo en Instagram esta noche. En su lugar, voy a rezar acerca de lo sucedido", ha aclarado.