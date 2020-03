SHOWBIZ • 31 Mar 2020 - 08:14 AM

La actriz Anabel Alonso, quien debutará en la maternidad dentro de unas semanas junto a su pareja, la dramaturga Heidi Steinhardt, no ha dudado en hablar con total sinceridad sobre los efectos emocionales y psicológicos que está teniendo para ella la situación de confinamiento forzoso que viven estos días millones de españoles como consecuencia de las medidas implantadas, en el marco del estado de alarma, para frenar al coronavirus.

En ese sentido, la protagonista de series como 'Siete vidas' o 'Amar es para siempre' ha tratado de proyectar optimismo no solo por la eficacia que, a largo plazo, tendrán estas acciones destinadas a reducir el número de contagios, de ingresos hospitalarios y, en definitiva, de muertes entre los sectores más vulnerables a la enfermedad, sino también por el sinfín de oportunidades que ofrecen estos días de aislamiento doméstico.

"He aprendido que podemos disfrutar de la vida con muchas menos cosas, que lo que te hace disfrutar de la vida es tener a la gente que quieres, tener tiempo... Ahora estoy leyendo un montón, poniéndome al día y he dado dos clases de inglés", ha revelado la intérprete durante su intervención, a través de una videoconferencia, en el programa vespertino 'Sálvame'.

De la misma forma, este contexto de pandemia también le ha servido para acabar de asimilar que nada se puede dar por sentado en este mundo cambiante e incierto, por lo que su sensación de gratitud hacia todo lo positivo que ofrece la vida no ha dejado de incrementarse durante estas semanas de reclusión.

"Nosotros estábamos muy mal acostumbrados. Tenemos a nuestras mamis que sí las han pasado canutas. Esto es como el 11-S en Estados Unidos, que se dieron cuenta que eran vulnerables, pues nosotros igual. Nos ha pasado a la humanidad y al mundo occidental en concreto, que nos hemos dado cuenta de que no estamos por encima del bien y del mal", ha aseverado en su entrevista al espacio de Telecinco.

Por otra parte, la artista ha reconocido que en estos momentos está especialmente preocupada por su madre, quien está ingresada en una residencia de ancianos y, aunque a día de hoy se encuentra bien y no ha experimentado síntomas ligados a la infección, no acaba de ser consciente de lo que ocurre al margen de que su famosa hija solo puede 'visitarla' por medio de las nuevas tecnologías.

"Lo único que sí me tiene más acongojada es no poder ver a mi madre, porque la tengo en una 'resi' y hace ya tres semanas que no la puedo achuchar. Hacemos vídeollamadas, pero no es lo mismo y no sé si ella entiende muy bien lo que está pasando, que no puedo estar con ella. Y eso es lo que me tiene un poco más intranquila y tristona", ha revelado.