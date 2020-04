SHOWBIZ • 1 Abr 2020 - 09:32 AM

Si hace unos meses saludaba a sus fans de las redes sociales nada menos que desde el teatro Dolby de Los Ángeles, el auditorio donde se celebra la ceremonia de los Óscar y, en su caso, el escenario en el que maravilló a medio mundo cantando los versos de la banda sonora de la película 'Frozen 2', la cantante Gisela se encuentra ahora, como buena parte de la ciudadanía española, recluida en su hogar y tratando de sobrellevar como puede los efectos psicológicos del confinamiento forzoso.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, la que fuera finalista de 'Operación Triunfo' ha reconocido que la situación ha estado a punto de sobrepasarla a nivel emocional en alguna que otra ocasión, una experiencia "normal" y comprensible en medio de esta etapa incierta, convulsa y extraordinaria que atraviesa la humanidad con independencia de su lugar de procedencia.

"Ayer tuve un poco de claustrofobia con toda esta situación... Miedo a salir a la calle, estar en casa está bien pero a veces agobia un poco. No pasa nada es normal, es humano. Hoy ya me siento mejor. Parece una tontería pero qué importante es que nos dé la luz del sol. He podido recargar un poco mi batería interna", ha escrito la artista catalana en su espacio personal, antes de recomendar a sus fans que se "centren" en todo lo "positivo" que tengan en sus vidas para desconectar mentalmente.

Asimismo, la intérprete y actriz de doblaje ha pedido a su base de fans que comparta con ella algunas de las técnicas que emplean ellos para aportar variedad y estructurar estas jornadas que, debido al encierro generalizado, parecen cada día más monótonas y repetitivas. Gisela ha incidido además en la necesidad de marcarse nuevos desafíos y, sobre todo, tener la certeza de que antes o después la sociedad volverá poco a poco a la normalidad.

"Vamos a empezar el día, ¿no? ¿Qué os habéis propuesto hoy? Dicen que es importante seguir una rutina o ponernos pequeños retos. ¿Cuáles son los tuyos? Pero que no se nos olvide que podemos con esto y con mucho más", ha dirigido a sus fans y amigos de la plataforma, entre los que se encuentran las también cantantes Chenoa y Natalia, quienes no han tardado en dedicarle elogios y palabras de cariño.