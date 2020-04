SHOWBIZ • 8 Abr 2020 - 08:45 AM

El padre del expiloto de motociclismo Fonsi Nieto, Alfonso González, ha fallecido en circunstancias que por el momento no han trascendido públicamente, al margen de especulaciones no confirmadas. La noticia ha sido dada a conocer por la esposa del ahora DJ, Marta Castro, en las redes sociales y por medio de una conmovedora publicación en la que le muestra su apoyo y amor incondicionales.

"¡Ahora más que nunca y para siempre, ya lo sabes! Ahora tu papá está en el cielo cuidando de todos nosotros", ha compartido la joven en su cuenta de Instagram junto a una foto, relativa a un viaje reciente, en la que aparece dándole un cariñoso beso en la mejilla a su chico.

El fallecimiento de su padre se ha producido solo unos días después de que el exdeportista, sobrino del legendario Ángel Nieto, sufriera otra importante pérdida en su vida: la de su abuela materna Teresa, madre por tanto del malogrado campeón mundial y de la progenitora de Fonsi. En este caso, el productor sí recurrió a las redes sociales para informar a sus seguidores de lo ocurrido y, asimismo, rendir homenaje a Teresa.

"Buen viaje, abuela... Esta noche se ha ido una parte de mi vida, de mi infancia, de mí.... Tú me enseñaste a no rendirme nunca y a ponerme el mundo por montera. Jamás en mi vida me cruzaré con nadie con tu energía y tu sonrisa, eres la que mejor cocinaba del mundo entero y sobre todo por el cariño con el que lo hacías por los tuyos. ¡Tú sacaste a esta familia de la nada y somos las personas que somos gracias a ti!", reza el enternecedor mensaje que publicaba el pasado 29 de marzo.