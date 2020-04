SHOWBIZ • 16 Abr 2020 - 10:18 AM

El actor Jason Momoa ha dejado bien claro que su participación en la nueva versión del clásico de ciencia ficción 'Dune', basado en la obra literaria homónima, ha supuesto la experiencia profesional más significativa de toda su vida: toda una afirmación si se tiene en cuenta que el intérprete protagonizó uno de los grandes éxitos de taquilla el año pasado, 'Aquaman' y alcanzó la fama mundial con su papel de Khal Drogo en la afamada serie 'Juego de tronos'.

Además del orgullo que siente después de que un cineasta tan reputado como Denis Villeneuve haya confiado en él para dar vida a uno de los personajes centrales de la historia, el artista de 40 años está especialmente satisfecho de encontrarse en un elenco formado por nombres "estelares" como los de Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Brolin y, sobre todo, su admirado Javier Bardem, con quien comparte una escena.

"No me puedo creer que tenga una escena con Javier Bardem, es de locos. Ha sido todo un honor trabajar con Denis Villeneuve y con un reparto tan grandioso. Jamás había formado parte de algo tan grande", ha explicado el astro de Hollywood en conversación con la presentadora Ellen DeGeneres, antes de dar a conocer algunos detalles sobre el particular carácter del hombre al que da vida en la esperada producción, que combina lealtad e independencia a partes iguales.

"He tenido ocasión de interpretar a Duncan Idaho, un maestro de la espada que se convierte en la mano derecha de Duke Leto, que es el personaje de Oscar Isaac, y tiene que proteger a Timothée Chalamet. Es un guerrero bastante solitario y que va por libre, un poco como Han Solo, pero al mismo tiempo es un hombre fiel y comprometido con sus compañeros", ha añadido en la misma conversación.