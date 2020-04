SHOWBIZ • 23 Abr 2020 - 10:29 AM

A principios de abril la actriz Camila Sodi anunció a través de Instagram que su hija Fiona y ella por fin habían recibido el visto bueno de los médicos para poner fin al período de aislamiento tras dar positivo en la prueba del coronavirus: la pequeña de 9 años fue la primera a la que se le diagnosticó la enfermedad y poco después su madre empezó a experimentar los mismos síntomas.

A lo largo de esos días ninguna de las dos pudo ver a sus seres queridos para evitar posibles contagios, incluido Diego Luna: el padre de la niña y ex de Camila, con quien también tiene otro niño. Según ha desvelado ahora el famoso actor en una videollamada que ha mantenido con sus buenos amigos Gael García Bernal y Paulina Suárez, con quienes han creado el festival de documentales Ambulante, hace poco pudo volver a reencontrarse por fin con sus retoños.

"Hoy en día tenemos mil aparatos y todo tipo de cosas para estar conectados. Sin embargo, no hay día que no me levante y añore darle un abrazo a mi padre y eso por ejemplo no creo que se me vaya a quitar de encima", ha confesado el intérprete. "A lo mejor las próximas generaciones crecerán sin esa necesidad, no sé... Pero hoy, el primer abrazo que le pude dar a mis hijos, significó la vida, significó todo".

Por su parte, Gael le explicó que él no siente la necesidad de documentar su aislamiento a través de las redes sociales, como sí están haciendo algunos de sus compañeros de profesión, pero se mantiene muy ocupado cuidando de sus plantas y manteniendo conversaciones con ellas.