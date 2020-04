SHOWBIZ • 23 Abr 2020 - 08:09 AM

Teniendo en cuenta que las dos son mujeres adultas, actrices de éxito y madres devotas, resulta comprensible y llamativo al mismo tiempo que la relación diaria de Kate Hudson y su madre Goldie Hawn se encuentre prácticamente exenta de limitaciones al menos en lo que respecta a la naturaleza de sus conversaciones más animadas.

Tanto es así, que la primera, madre de tres hijos con distintas parejas, ha reconocido ahora que charla abiertamente sobre su vida sexual junto a su adorada progenitora, ya sea para buscar consejo o simplemente para comparar experiencias y divertirse un rato. "Hablamos mucho sobre sexo, la verdad, es sorprendente", ha asegurado.

Por si eso no fuera suficiente, la intérprete de 41 años ha explicado a la revista People que muchas de sus actitudes y dinámicas ligadas a este terreno las aprendió directamente de su querida madre, quien por su parte se muestra muy orgullosa de mantener un vínculo tan estrecho y transparente con sus retoños mayores.

"Siempre he dicho: 'Quiero que mis hijos entiendan algo sobre mamá. No soy ninguna mojigata. Me encanta el sexo'", ha manifestado la incombustible intérprete en la misma conversación. "Oh, eso es cierto. También recuerdo que me dijo una vez: 'El sexo es muy divertido, pero es mucho mejor cuando solo lo practicas con una persona. Esa fue una buena enseñanza", ha añadido Kate.

La actriz, quien tiene a Ryder (16), Bingham (8) y a la pequeña Rani (1) -esta última con su prometido Danny Fujikawa- se ha congratulado además de que sus instructivas sesiones de confidencias con Goldie comenzaran a una edad relativamente temprana, en la que le asolaban ciertas dudas e inseguridades con respecto a su sexualidad.

"Me acuerdo de que me preguntabas mucho, tratabas de conectar conmigo para que hablara sobre mi sexualidad. Y yo te dije una vez: 'Déjame decirte únicamente que estoy muy orientada al sexo'. Y tú me contestabas: 'Por favor, eso ya lo sabía desde que tenías dos años'. ¡Qué vergüenza!", ha aseverado.