SHOWBIZ • 6 May 2020 - 01:51 PM

La cantante Charli XCX lleva ya varios meses confinada en su casa de California y ocupando buena parte de su tiempo en la composición de los temas que incluirá su próximo trabajo discográfico: una dinámica que no sería demasiado diferente a la que ya vivía antes del inicio de la pandemia si no fuera porque a su lado, como principal colaborador, se encuentra su propio novio, el productor Huck Kwong.

Acerca de la creación de semejante tándem profesional, la estrella británica ha reconocido que le emociona y también que le resulta muy "extraño" al mismo tiempo, ya que nunca había trabajado a fondo en sus canciones con alguien al que le unieran otras muchas cosas fuera de la música, como una vida en común.

Publicidad

"En lo que se refiere a escribir canciones sobre alguien que está literalmente sentado a tu lado, bueno pues resulta un poco extraño. Pero por suerte los temas están siendo bastante positivos por el momento, no es que esté cantando sobre algo brutal", ha explicado la artista, cuyo próximo disco se titula 'How I'm Feeling Now', en conversación con la revista Billboard.

En definitiva, la artista intérprete está atravesando una novedosa e ilusionante "experiencia" profesional, y los resultados preliminares parecen estar a la altura de las expectativas. En cualquier caso, todavía queda mucho que recorrer y probar, como ha revelado la propia Charli al afirmar que podría implicar en el proceso a su buena amiga Héloïse Letissier, más conocida como Christine and the Queens.

"El proyecto no incluirá demasiados artistas invitados, básicamente porque no sería muy honesto con respecto a la temática que estoy abordando. Pero sí que hemos hablado sobre esa posibilidad. No sé qué va a pasar, pero la idea está ahí y dependerá de muchas cosas", ha sentenciado.