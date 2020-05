View this post on Instagram

El juez le da la razón a Paulina y negó las peticiones del señor colate difamándola con un vídeo editado #QueenOfLatinPop #ReinaDelPopLatino #lachicadorada #PaulinaRubio #dorada #Mexico #Spain #USA #España #newmusic #gold #golden #oro #chicadorada #goldengirl #desire #queen #reina #diva #blonde #blond #girl #thebest