SHOWBIZ • 2 Jul 2020 - 07:37 AM

El futbolista Iker Casillas y el que fuera su club durante los últimos cinco años, el Oporto, han confirmado oficialmente el fin de su vínculo contractual y, por tanto, el cierre definitivo de una etapa llena de altibajos para el excapitán del Real Madrid en la segunda ciudad más poblada de Portugal.

El portero llevaba más de un año sin pisar los terrenos de juego como consecuencia del infarto de miocardio que sufrió en mayo de 2019, un contratiempo del que todavía se está recuperando y por el que está siendo monitorizado exhaustivamente por su equipo médico.

El propio guardameta madrileño ya dejó entrever en numerosas ocasiones, en diversas entrevistas y ruedas de prensa marcadas por la más absoluta transparencia, la posibilidad de que su dolencia no le dejara más opción que retirarse de la actividad profesional, al menos dentro del campo. Ese no ha sido exactamente el caso, ya que de momento Iker solo ha anunciado su marcha de la entidad y no ha dado más detalles sobre su futuro.

"El último vuelo", ha escrito con nostalgia en su cuenta de Instagram junto a una fotografía que le retrata en el estadio Dos Arcos, donde disputó su último partido con el Oporto en abril del año pasado. Por su parte, el club ha publicado un vídeo resumen para despedir debidamente al español y agradecerle los servicios prestados durante casi un lustro. "Iker Casillas, siempre uno de nosotros", reza el título de la emotiva grabación.

Además de no haber despejado del todo la incógnita derivada de su futuro deportivo, ni Iker Casillas ni su esposa, la periodista Sara Carbonero, se han pronunciado todavía sobre el próximo destino en el que se asentarán como familia, aunque ya se especula con la hipótesis de que la pareja vuelva a establecer su residencia en Madrid para empezar a planificar una nueva etapa a todos los niveles.