En apenas unos días, Christian Nodal ha pasado de ser un artista relativamente desconocido fuera de su México natal a convertirse en uno de los hombres más perseguidos por la prensa debido a su relación sentimental -recién confirmada- con la estrella del pop Belinda.

Lo más probable es que él se imaginara que su historia de amor generaría cierto interés cuando publicó en Instagram las primeras fotos con su chica porque se ha desarrollado en gran parte frente a las cámaras del concurso 'La Voz Azteca', pero jamás pensó que llegarían a enfrentarse a situaciones que parecen sacadas de una película de acción.

"Creo que es una experiencia totalmente diferente a lo que he vivido porque ella es una figura pública y yo no estaba acostumbrado", ha admitido en declaraciones al programa 'Sale el Sol' antes de ofrecer un ejemplo concreto de los extremos a los que están dispuestos a llegar los paparazzi para conseguir una fotografía de la famosa cantante. "El otro día estábamos en un lago y había drones y todo eso", ha desvelado.

El escrutinio que soporta Belinda casi a diario le causa el mismo estupor que los rumores de que su noviazgo sería en realidad un montaje para promocionar el mencionado programa, algo que Christian niega rotundamente.

Por suerte, él cuenta con un gran sentido del humor para lidiar con todos las especulaciones y los memes -algunos más respetuosos que otros- que ha inspirado en los últimos días.

"Tengo un amor grande por los memes, ¿sabes? Si estoy de malas, y me llega un meme chistoso, me hace el día sabes. Yo vi varios ya... No estoy acostumbrado, como te decía. Son cosas que siempre pasan, y mientras más crece todo, es normal que la gente empiece a hablar", ha apuntado para restarle importancia a las habladurías y centrarse en lo verdaderamente importante: lo feliz que se siente y el estreno de su próximo disco.