SHOWBIZ • 12 Ago 2020 - 09:47 AM

La adaptación del musical 'Cats' que Tom Hooper realizó para la gran pantalla ha sido uno de los mayores fracasos cinematográficos de los últimos tiempos y, tal y como anticiparon las reacciones al primer trailer en las redes sociales, ni los espectadores ni la crítica disfrutaron viendo a grandes nombres de la industria caracterizados como gatos antropomórficos que caminaban sobre dos piernas.

Sin embargo, hasta el fin de semana del estreno Jason Derulo -uno de sus protagonistas- estaba convencido de que el filme haría historia pese a que todos los augurios apuntaban justo a lo contrario. Lo más irónico del asunto es que el famoso cantante había esperado mucho tiempo a que se presentara la oportunidad perfecta para debutar como actor y estaba convencido de que por fin la había encontrado.

"Es que cumplía todos los requisitos. Sería imposible encontrar un elenco con más estrellas, o un director más respetado que el ganador de un Óscar, y Rum Tum Tugger es un papel legendario y uno de los personajes más destacados de un musical clásico. ¡Incluso me dieron escalofríos cuando vi el trailer por primera vez! Pensaba que iba a cambiar el mundo", ha confesado Jason al periódico Daily Telegraph.

Finalmente, ese no fue el caso, pero al menos esta experiencia le ha mostrado qué no debe volver a hacer de cara al futuro.

"La cosa no funcionó. Con todo lo que se tuvo que cambiar, podía haberse recibido como una locura o algo genial. Es el riesgo que corres, y a mí me ha enseñado una lección. No puedes esperar a que se presente el momento perfecto, porque puede que nunca sea tu momento. Siempre tienes que apuntar a lo más alto. Eso es lo que haré a partir de ahora", ha concluido.