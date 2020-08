SHOWBIZ • 13 Ago 2020 - 07:31 AM

La actriz Clara Lago ha recurrido a las redes sociales para comunicar a sus seguidores, en primer lugar, que este año tendrá que pasar buena parte de sus vacaciones estivales encerrada en casa después de que uno de sus amigos, con quienes planeaba hacer un ilusionante viaje para escapar de Madrid, diera positivo en una prueba PCR para detectar un posible contagio de coronavirus.

Aunque ella no está infectada, dentro de unos días la intérprete tendrá que hacerse un nuevo test para confirmar que está libre de la enfermedad y, por supuesto, por ahora ha de cumplir escrupulosamente con los términos de la cuarentena concebida para romper cualquier cadena de transmisión del virus.

"En mi segundo día de vacaciones, hemos tenido que abortar el plan porque había un posible caso de Covid en el grupo. Finalmente se ha confirmado, así que toca confinarse al menos hasta que pueda hacerme la segunda pcr (la primera ya la hice y dio negativo). Me apetecían mucho estas dos semanas de vacaciones. Mucho", ha escrito con decepción la también novia del actor Dani Rovira.

Posteriormente, la que fuera protagonista de 'Ocho apellidos vascos' ha compartido una interesante reflexión sobre los efectos que ha tenido la crisis sanitaria en la forma en que ha venido gestionando su vida cotidiana, ofreciendo además a los internautas una valiosa lección sobre la necesidad de adaptarse a las "circunstancias", "aprender" de ellas y no tratar de "controlar" todo lo que sucede a su alrededor.

"Si algo he aprendido este año, es que no vale de nada pelearse con las circunstancias que nos vienen impuestas. Tú tienes tus planes, pero la vida tiene otros. Y creo que el equilibrio en este baile está en entender que no podemos controlarlo todo y que hay aprendizaje en todas partes, en todos los caminos. Pues aquellas circunstancias que de pronto la vida te planta delante, pueden ser adversas para todo eso que tú querías hacer... Sin embargo son perfectas para otra cosa, para otro camino", ha explicado junto a una sencilla foto en la que aparece su sala de estar.