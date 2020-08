SHOWBIZ • 18 Ago 2020 - 04:34 PM

El período de confinamiento ha puesto a prueba muchas relaciones sentimentales, y la de Perrie Edwards no ha sido ninguna excepción. La novedad de pasar la mayor parte del tiempo con su novio, el futbolista inglés Alex Oxlade-Chamberlain, tras la cancelación de sus respectivos compromisos profesionales perdió rápidamente el encanto en cuanto se dio cuenta de que no había manera de mantener su nevera bien abastecida.

"A ver, me pone de los nervios porque come como un cerdo", se ha quejado la componente de Little Mix en declaraciones al periódico The Sun. "Puede ser medianoche y, de repente, me despierta para decirme que quiere picotear algo. Siempre le digo que no puede hablar en serio, que es imposible, pero al final consigue que le acompañe al piso de abajo y, claro, acabo comiendo con él. No es justo".

En defensa de su chico, esa costumbre suya de comer entre horas no es ninguna novedad y en realidad forma parte de la rigurosa dieta que sigue debido a su carrera deportiva.

"Tengo que repetirme a mí misma una y otra vez que es un atleta, que siempre está corriendo y entrenando, y que quema muchas calorías y por tanto yo no puedo compararme con él", ha añadido Perrie para reconocer que lo que más le molesta de toda esta situación es su propia falta de autocontrol.

Hace unas semanas la artista ya se había quejado del "pozo sin fondo" que parece ser su novio en otra entrevista, en la que aprovechó para dejar claro que no pensaba seguir cocinando y limpiando al mismo ritmo que había mantenido hasta entonces. El jugador del Liverpool debió de tomar buena nota de su enfado porque desde entonces no ha parado de repetir que Perrie es perfecta cada vez que le preguntan qué le molesta a él de su novia. Y por supuesto, eso solo ha conseguido sacarla aún más de sus casillas.