Universitaria Mariangel Villasmil gana Miss Venezuela 2020

¡Felicidades a Mariángel Villasmil @mariangeelva #MissZulia nuestra nueva #MissVenezuela2020 👏🏼👑! Será Mariángel quien nos represente en la próxima edición de @missuniverse 💙. ¿Cuántos likes para nuestra nueva soberana de la belleza nacional? 🇻🇪 Comparte con nosotros un mensaje de felicitación para la nueva #MissVenezuela 💌