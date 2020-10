SHOWBIZ • 2 Oct 2020 - 05:16 PM

La actriz Maisie Williams ha pasado su adolescencia y gran parte de su juventud saltando de un país a otro para rodar y promocionar sus proyectos profesionales. Ahora que ya ha cumplido 23 años y mantiene una relación estable con un joven de su misma edad llamado Reuben Selby, a quien conoció mientras desarrollaba su app Daisie, la antigua protagonista de ‘Juego de tronos’ cree que ha llegado el momento de construir un hogar; el problema es que no sabe dónde. “Técnicamente, todavía vivo en Londres, pero he estado viajando de un lado a otro. No tengo muy claro en qué lugar quiero instalarme. No creo que queramos quedarnos en Londres. Me parece que preferiríamos irnos al campo, pero aún está por ver si será en Inglaterra o en Francia”, ha confesado en una nueva entrevista a Interview. La opción de comprar una casa en Bristol, donde creció, está descartada porque, aunque va de visita a menudo para ver a su familia y amigos, allí se siente fuera de lugar. “Volver a casa resulta agradable, pero también muy extraño, porque yo siento que soy la misma persona, pero ahora todo ha cambiado. Incluso en el pueblecito en el que me crie; ahora hay familias nuevas, que se han mudado allí. Les pertenece a ellos, y de pronto aparece una actriz famosa… Siempre acaba volviéndose una situación rara”, ha explicado. Si finalmente se decantara por mudarse a Francia, ella contaría con la ventaja de conocer el idioma, que lleva tiempo estudiando. “Cada vez que pienso que por fin puedo hablar con soltura, me doy cuenta de que no tengo ni idea de cómo se dice nada, pero siempre vuelvo a París para aprender más. Doy clases en un sitio que se llama Alliance Francaise, y me lo paso genial”, ha desvelado.