Los fans de 'Chicas Malas' recordarán que el 3 de octubre guardaba un significado muy especial para su protagonista Cady, a la que daba vida Lindsay Lohan, porque se trataba de la fecha en que el chico que le gustaba le dirigió la palabra en clase para preguntarle precisamente qué día era.

Este sábado, coincidiendo con ese aniversario ficticio, el antiguo elenco de la película se ha reunido de forma virtual para recordar viejos tiempos y animar a todo el mundo a que se registre y vote en las próximas elecciones estadounidenses.

En el caso de la protagonista de la popular comedia juvenil, ella ha confesado que el personaje que llamó realmente su atención en un principio fue el de Regina George, la líder del trío de chicas más populares del instituto que, en la versión original, eran conocidas como 'The Plastics' entre sus compañeros, un apodo que se tradujo al español como 'las plásticas'.

Sin embargo, los productores no estaban convencidos de que su imagen pública, que aún no se había visto salpicada por los escándalos que casi acabaron con su carrera años más tarde, le restara credibilidad y le ofrecieron el papel de Cady, una chica recién llegada de África que acudía por primera vez a una escuela americana. "Tenía muchas ganas de interpretar a Regina porque acababa de hacer otra película, 'Confessions of a Teenage Drama Queen' [conocida como 'Confesiones de una Típica Adolescente' en Hispanoamérica y 'Quiero ser Superfamosa' en España], en la que también era una especie de rarita y quería encontrar una película que me diera la oportunidad de ponerme ropa bonita y arreglarme.

Pero cuanto más leía el guion, más me identificaba con Cady y con su sensibilidad, y con la montaña rusa de emociones por la que pasa", les ha explicado a sus antiguos compañeros de reparto. Al final, la encargada de meterse en la piel de Regina fue Rachel McAdams, que por aquel entonces aún no se había convertido en una estrella por derecho propio gracias a 'El diario de Noah' ni había recibido una nominación a los Óscar. "Fue una experiencia catártica. Al no haber sido precisamente una 'abeja reina' en el instituto, revisitar esos recuerdos más tarde y tratar de canalizarlos a través de ese personaje resultó muy terapéutico", ha bromeado ella.