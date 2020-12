SHOWBIZ • 9 Dic 2020 - 09:04 AM

El próximo 2021 la familia real británica dará la bienvenida a dos nuevos miembros -que se sepa por ahora - con el nacimiento del primer hijo de la princesa Eugenia con su marido Jack Brooksbank y del tercer retoño de Zara Phillips y Mike Tindall.

El yerno de la princesa Ana y antiguo capitán de la selección inglesa de rugby ha compartido la feliz noticia este mismo miércoles a través del podcast 'The Good, The Bad & The Rugby' que graba con dos de sus amigos, el jugador retirado James Haskell y el periodista Alex Payne. Mike ha desvelado que está esperando otro bebé con su esposa al comentar de pasada que esta misma semana habían acudido a una revisión rutinaria. "Hay un tercer Tindall en camino", añadió.

También ha dado a entender que prefirieron esperar un tiempo prudencial antes de hacer público el embarazo de Zara -nieta de la reina Isabel II- debido a los dos abortos espontáneos que la jinete sufrió antes del nacimiento de su hija mayor, Mia, que tiene ahora seis años.

"Z lo está llevando muy bien. Siempre tiene mucho cuidado por todo lo que ha sucedido en el pasado, y también está muy emocionada", ha afirmado Mike, que personalmente espera que el nuevo bebé sea un niño.

Desde el palacio de Buckingham ya se han pronunciado acerca de la llegada al mundo de otro bisnieto de la soberana y el duque de Edimburgo, confirmando que estaban al corriente de la intención del matrimonio de compartir esta información y añadiendo que están encantados.

Por el momento, Mike y Zara no han querido desvelar la fecha aproximada en la que nacerá su tercer hijo, aunque sí han reconocido que no le han explicado aún a sus niñas, Mia y la pequeña Lea, de dos años, que pronto serán uno más en la familia.

"No se lo hemos contado a Mia porque sabíamos que se lo diría a todo el mundo en el colegio. Ahora que ya hemos hecho la ecografía y todo eso, claro que se lo diremos", ha prometido Mike. "Lea está creciendo muy rápido y lo único que quiere es que haya alguien más pequeño que ella, para que pueda jugar a disfrazarle".