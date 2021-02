Luis Diaz Govea • 2 Feb 2021 - 10:20 AM

El artista puertorriqueño Bad Bunny, vuelve a causar sensación en la WWE, un día después de hacer su aparición histórica en el Royal Rumble 2021, donde interpretó su tema "Booker T" (tema de su disco "El Último Tour del Mundo") y donde tambien se animo en hacer una "Suicide Dice" sobre The Miz y John Morrison.

Pero la historia no acabó allí, The Miz invitó al día siguiente a Bad Bunny al evento "Monday Night RAW" en su programa "Miz TV" para que se disculpara por lo que hizo en la noche anterior. Y así fue, "Benito" apareció en su Bugatti Chiron con una camiseta de Tego Calderón, pero no precisamente para disculparse.

En medio de la pelea de The Miz y Damian Priest (de ascendiente boricua), Bad Bunny distrajo a The Miz tomando su maletín de "Money in The Bank", en ello John Morrison intenta intervenir, y el "conejo malo" lo golpea con el micrófono en la cara. Priest aprovechó la distracción de The Miz para aplicarle su "Rolling The Dice" para así llevarse la victoria.

El evento anual de WrestleMania (este año sería el número 37), está pactado para el domingo 28 de marzo de 2021, y no es muy descabellado pensar que el artista del género urbano, realice otra "participación". Bad Bunny sigue en su "Peak".