SHOWBIZ • 15 Feb 2021 - 11:32 AM

La nueva temporada del concurso 'American Idol' contaba con un plato fuerte de cara a su estreno este domingo: la audición que había realizado la estrella de TikTok Claudia Conway, más conocida por ser la hija de Kellyanne Conway (la polémica asesora del expresidente Donald Trump) y por los vídeos que ha compartido en el pasado a través de la app criticando tanto a su madre como a la administración de la que esta última formó parte.

La joven de 16 años había advertido de antemano en las redes sociales que no estaba nada satisfecha con su desempeño ante el panel de jueces, compuesto por Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie, y ahora sus fans han podido descubrir por qué. En un primer momento, Claudia interpretó el tema 'Love on the Brain' de Rihanna, pero la estrella del pop no tardó en interrumpirla para aconsejarle que intentara relajarse quitándose los vertiginosos zapatos de tacón que llevaba puestos y probando con otro registro.

Publicidad

Finalmente la influencer ha conseguido pasar a la siguiente ronda con el apoyo de Lionel y Katy, quien le ha pedido además que desconecte durante una temporada de la esfera virtual para concentrarse en sus ambiciones como cantante. Una de las mayores sorpresas que tenía reservada la velada fue la aparición por videollamada de la madre de Claudia, con quien decir que ella mantiene una relación complicada es quedarse corto. La adolescente la ha acusado públicamente de desplegar un comportamiento abusivo en su contra y Kellyanne ha sido objeto de una investigación policial después de que apareciera publicada en su cuenta de Twitter una fotografía de su hija desnuda, quien en respuesta no dudó en amenazarla con la cárcel.

Sin embargo, las dos parecen haber acercado posturas en los últimos meses y la antigua asesora presidencial quiso desearle suerte a Claudia asegurándole que no pasaba nada si estaba nerviosa porque solo resulta posible ganar si nos arriesgamos a perder. Por su parte, la joven ha insistido en que ambas se quieren a pesar de sus opiniones enfrentadas acerca de Trump y también ha reconocido que, cuando descubrió las redes sociales, se dejó seducir por la posibilidad de que su voz fuese escuchada.

"Ahora quiero alejarme de la polémica, del drama, de todo lo relacionado con la política, y quiero que la gente vea que soy cantante y que esto es a lo que me quiero dedicar", ha explicado en el marco de su paso por el programa de la ABC.