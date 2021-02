SHOWBIZ • 15 Feb 2021 - 08:16 AM

Este sábado Offset ha tirado la casa por la ventana para ofrecerle a su esposa Cardi B el día de San Valentín que se merece. El rapero le llenó toda una habitación con rosas rojas y blancas, pero esa no era la principal sorpresa que le había preparado.

En realidad, el plato fuerte era una jaula dorada de la marca Chanel adornada con piedras brillantes, y aunque no está del todo claro cuál es su función, Cardi ha quedado gratamente sorprendida con la generosidad de su marido. Curiosamente, él no quitó la etiqueta de su obsequio, no está claro si por un despiste o porque quería que ella pudiera cambiarlo sin ningún problema si no le gustaba.

Según ha mostrado por medio de un vídeo en Instagram, este complemento -que podría utilizarse al parecer como bolso- cuesta la friolera de 20.500 dólares. "Es una locura", ha opinado la artista mientras enseña el precio ante la cámara.