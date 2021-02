SHOWBIZ • 15 Feb 2021 - 11:33 AM

El productor Simon Cowell no ha dudado en aprovechar estos meses de semiconfinamiento doméstico que vive la ciudad de Londres, así como el resto del territorio británico, para redoblar las medidas de seguridad que definen su imponente mansión de la capital británica, la cual fue escenario de un mediático robo en 2015 que desembocó en la desaparición de un sinfín de objetos de gran valor material y sentimental para el creador del concurso 'Factor X', sin olvidar el riesgo que semejante allanamiento generó para su integridad física y la de los suyos.

Teniendo en cuenta que ahora pasa más tiempo que nunca en su propiedad debido a las restricciones a la actividad social y a ese proceso de recuperación ligado a la aparatosa caída que sufrió el pasado verano, así como que tiene un hijo pequeño, Eric, de siete años, junto a su pareja Lauren Silverman, el astro de la televisión no está dispuesto a escatimar en gastos a la hora de garantizar la protección total de los suyos y de su ingente patrimonio, como han señalado fuentes de su círculo más próximo.

"No va a reparar en gastos para lo más importante de este mundo, que es la seguridad de su familia. Tras la terrorífica experiencia que vivió hace unos años, Simon no va a tolerar que algo así se repita. Sabe que sigue siendo un objetivo potencial de los criminales dado su perfil mediático, por lo que hace unos años ya elaboró planes para integrar en la propiedad numerosas medidas de seguridad. Lo que está haciendo ahora es reforzarlas aún más para blindar la casa", ha explicado un informante en conversación con el diario The Sun.