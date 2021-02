SHOWBIZ • 26 Feb 2021 - 11:11 AM

Puede que el reality de los Kardashian-Jenner no haya podido documentar el divorcio de 'Kimye' antes de despedirse para siempre de la audiencia este año tras más de una década en antena, pero la última temporada del programa sí ha tenido tiempo de centrarse en una pareja que ha protagonizado un sinfín de idas y venidas ante las cámaras. Estamos hablando, por supuesto, de Scott Disick y Kourtney Kardashian.

Uno de los pasatiempos favoritos del clan es tomarles el pelo a ambos acerca de lo unidos que siguen estando incluso tras su ruptura y en ocasiones la broma les sale mal, como puede comprobarse en el adelanto del próximo episodio. Kim no pudo resistirse a intentar incomodar a su excuñado durante una comida familiar preguntándole cuándo piensa reconciliarse de una vez por todas con la madre de sus tres hijos, pero lo más probable es que no se esperara la respuesta que recibió: "Donde Kourt vaya, yo voy con ella... para siempre", le aseguró Scott. De hecho, él no tuvo reparo en girarse entonces hacia su ex y asegurarle: "Te quiero. Estoy listo para casarme contigo, aquí mismo".

Publicidad

Aunque el resto de los presentes hablaban claramente en broma mientras le animaban a que le propusiera matrimonio a Kourtney para hacer de ella "una mujer decente" y poder celebrar así un enlace por todo lo alto, Scott parecía decirlo muy en serio. Por otra parte, también es cierto que todo lo que aparece en 'KUWTK' debe abordarse con precaución, porque sus protagonistas son famosos por 'dramatizar' la realidad para dotar de interés a sus vidas privadas.

"Kourtney sabe que eventualmente nos casaremos y construiremos una buena vida juntos", le aseguró Scott a su familia política, ante lo cual la aludida solo quiso añadir con cierta sorna: "O cuando quieras trabajar en ti mismo".

Cabe recordar que, desde que se grabó esa secuencia, ella ha hecho pública su relación con el batería de Blink-182 Travis Barker y él ha iniciado un romance con la joven modelo de 19 años Amelia Hamlin.