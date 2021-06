Alex Rodríguez le muestra a JLo lo que se está perdiendo en Instagram

La reconciliación de la pareja ha causado tanto revuelo que resulta casi imposible que el ex de la diva del Bronx no haya visto alguna de las fotografías en las que "Bennifer" (como se apoda al combo que forman la cantante y al famoso actor) aparecen juntos en Miami o besándose durante una cena romántica.



Parece que Alex se habría propuesto ahora devolverle el golpe en parte a JLo publicando una imagen en Instagram en la que se le ve flotando sobre una colchoneta en el océano para mostrarle lo que se está perdiendo ahora que se ha puesto en forma.

"Me he caído, no me puedo levantar. Y no me importa", ha escrito el jugador de béisbol retirado junto a la imagen en la que se puede apreciar su torso y su intenso bronceado.



A principios de año el antiguo deportista se apuntó a un nuevo programa que combina sesiones de entrenamiento de alta intensidad con asesoramiento nutricional para decir adiós a la 'barriga típica de un padre' que le había salido a lo largo de 2020 y el pasado abril mostró el resultado de su espectacular transformación a través de Instagram.

FUENTE: RSS