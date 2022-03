Clarissa Ábrego habla sobre la importancia de trabajar para lograr los sueños

"Estoy que no quepo en mi propio cuerpo de la felicidad, pero felicidad al mil. Hace tiempo atrás quería cambiar mi carrito que estuvo conmigo 5 años, fue difícil lograrlo, se me hizo eterno el camino, si no era juana era chana pero nada es imposible cuando te lo propones...cuando se trabaja duro por lo que quieres lo valoras aún más", expresó.